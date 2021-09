Leonardo Balerdi (22 ans) s'est exprimé sur le match à venir entre Monaco et l'OM. Il s'attend à un match relevé et précise que Jorge Sampaoli veut tout gagner.





"Avec Sampaoli, les objectifs sont très clairs : nous devons toujours gagner. Nous allons jouer Monaco et Rennes puis la Ligue Europa, on doit gagner. Sampaoli a de très bons préparateurs physiques. Nous espérons pouvoir relever le défi de tous les matches qui nous attendent", a déclaré le défenseur, face à la presse, ce vendredi. Il s'attend à une opposition relevée : "Monaco-Marseille est un grand match. Ils ont un très bon entraîneur. Je pense que ça va être un bon match, un grand rendez-vous, estime Balerdi. Sampaoli a beaucoup de passion, il a un comportement très positif qui influence l'équipe. Il aide beaucoup l'équipe."



Leonardo Balerdi ne sera pas suspendu, la LFP réservant son second match de suspension pour Nice-OM.