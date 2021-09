En conférence de presse, Valère Germain (31 ans) s'est exprimé sur les deux dernières saisons qu'il a vécu à l'OM.





L'ancien attaquant de l'OM a évoqué les difficultés qu'il a connues, ces deux dernières années : "J'ai vécu deux ultimes saisons compliquées. J'ai joué à droite, à gauche. Je peux donner un coup de main sur un côté, mais ce n'est pas là où mes qualités sont mises en avant", a-t-il lancé face à la presse. Il espère se plaire davantage à Montpellier : "J'ai faim de retrouver du plaisir, j'ai envie de retrouver un plaisir simple de jouer au football. Aujourd'hui ce sont de nouvelles couleurs, je suis fier de porter ce maillot, je vais tout donner."



Un discours culotté. L'attaquant tend visiblement à oublier qu'il a été poussé vers la sortie, en 2019 et 2020, et qu'il a refusé les propositions pour rester à Marseille. Il faut aussi rappeler qu'il y percevait un salaire de 330 000 euros par mois, soit quatre fois plus qu'à Montpellier.