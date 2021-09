Incidents de Nice : Rivère ne veut surtout pas faire appel

Jean-Pierre Rivère n'envisage pas de faire appel des sanctions prononcées par la commission de discipline. Le ton de son discours a changé : son club a échappé au pire, et il en a visiblement conscience.





Face à la presse, Rivère a commenté les décisions prises par la commission, mercredi : "Ce qu'il s'est passé est inadmissible, a souligné le président niçois. On déplore évidemment ces incidents. Dans notre esprit, il n'est pas question de faire appel sur cette décision. La commission a fait son travail, en profondeur. Elle a pris ses décisions en dehors de toute la pression médiatique. On comprend la médiatisation, elle a des limites. On souhaite tirer un trait sur ce qu'il s'est passé. Notre premier travail est de nous demander ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus jamais."





"Il faudrait qu'ils se mettent d'accord entre eux"

Le président de l'OGCN n'a apparemment pas trop compris que l'OM puisse s'étonner du manque de sanctions contre Christophe Galtier, après avoir constaté que ses deux joueurs et son membre de staff avaient été suspendus : "Quand est arrivé le cas de M. Galtier en commission de discipline, Pablo Longoria et l'avocat de l'OM ont dit qu'ils n'avaient rien demandé contre lui et qu'ils ne demandaient rien contre M. Galtier. Dans le rapport qu'ils avaient soumis, il y avait des éléments. Mais ils ont dit que leur position actuelle était que M. Galtier pouvait être exonéré de tout problème. Je ne lis pas beaucoup la presse, mais j'ai appris que quelqu'un de l'OM, le lendemain, a dit qu'il n'était pas d'accord par rapport à ce qu'il s'est passé avec M. Galtier. Donc il faudrait qu'ils se mettent d'accord entre eux en termes de com'. On ne peut pas dire en commission de discipline ‘On considère que M. Galtier ne doit pas être sanctionné' et le lendemain demander qu'il soit sanctionné. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne."



L'image de Rivère discutant avec un supporter revêtu de t-shirt extrémiste restera. Nice et le football français dans son ensemble ne sortent pas grandis de cette affaire.