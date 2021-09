Acherchour trouve que les sanctions sont justes

Walid Acherchour a donné son avis sur les sanctions prononcées par la commission de la LFP, suite aux incidents survenus à Nice.





"Si c'est la décision la plus juste ? Je ne sais pas, car il n'y a pas de bonne décision dans ce genre de situation, que ce soit pour les supporters niçois, les supporters marseillais ou même les observateurs neutres. Mais je pense qu'on s'en rapproche. Je pense que si on se place du côté de Marseille, le meilleur joueur de cette équipe a été blanchi, avec juste un match avec sursis. Sportivement, ça aurait été un très gros coup dur. On l'avait vu l'année dernière, après Montpellier, il avait pris cher et ça avait posé beaucoup de problèmes à l'OM. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour l'OM. L'OM était mené 1-0 jusqu'à la 75e, ils vont rejouer le match sur un terrain neutre. Côté marseillais, on aurait pu demander le match gagné, mais je pense que l'OM s'en sort bien et qu'ils ne feront pas appel, parce que ça peut réenclencher beaucoup de choses avec Alvaro Gonzalez (qui a quand même pris deux matchs fermes..., NDLR). Et du côté de Nice, parce qu'ils ont une immense responsabilité dans tout ce qui s'est passé, ils sont punis, je trouve, à juste titre. Globalement, je répète, il n'y a pas de bonne décision, mais je pense que les deux clubs peuvent se retrouver", a déclaré le consultant, au micro de RMC.



On peut quand même s'interroger sur l'idée que cet événement figure parmi les plus graves survenus dans le football, au XXIe siècle, et que les sanctions sont loin d'être "mémorables". On peut aussi se demander ce que risquerait l'OM à faire appel, alors qu'Alvaro Gonzalez et tous les protagonistes marseillais ont été punis (et pas les Niçois), et si ce n'est pas le football français, le grand perdant de cette semaine.