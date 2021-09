Brésil : Gerson était titulaire contre le Pérou

Gerson (24 ans) a participé au succès obtenu par le Brésil face au Pérou (2-0), la nuit dernière.





Le milieu de terrain de l'OM a été aligné d'entrée et a passé 84 minutes sur la pelouse, jusqu'à son remplacement par Edenilson. Les buts de la Seleçao ont été inscrits par Everton Ribeiro (14e) et Neymar (40e). Il va maintenant faire son retour à Marseille, et ne devrait pas être du déplacement à Monaco, demain.



Pour rappel, la FIFA a décidé d'allonger la trêve internationale, en Amérique du Sud, sans que les clubs aient eu leur mot à dire. La Liga a déplacé les matchs des internationaux concernés, mais pas la Ligue 1.