Jibrayel en remet une couche

Sébastien Jibrayel, adjoint au maire en charge des sports à Marseille, en a remis une couche, concernant les sanctions prononcées par la commission de discipline. Il ne comprend pas pourquoi l'OM est jugé différemment de Lyon, lorsque le match disputé contre Bastia en 2017. Le club de Jean-Michel Aulas avait obtenu les trois points sur tapis vert.





"On voit que la LFP a sanctionné l'histoire de manière assez sévère et après, côté Marseillais, les joueurs Alvaro et Payet aussi ont été sanctionnés. Dans la deuxième sanction, c'est-à-dire de rejouer le match, je trouve que par rapport à la jurisprudence de 2017 et de Bastia-Lyon, je dis que la LFP a été beaucoup plus sévère. Alors, est-ce que depuis 2017, ça a changé ? Peut-être. C'est une décision qu'il faut respecter. Maintenant, le match va être rejoué et que le meilleur gagne même si c'est un peu compliqué, par rapport à cette jurisprudence, d'accepter cette sanction. On en prend note et on respecte. Je pense qu'il devait y avoir une victoire de l'OM sur tapis vert. C'est un message qui ne me paraît pas optimiste pour la suite, car cela peut donner des idées à d'autres clubs", a fulminé l'adjoint de Benoît Payan lors d'un entretien accordé à France Info.



L'OM n'a pour l'instant pas indiqué s'il ferait appel.