Gueye veut continuer à apprendre

Arrivé du Havre il y a un an, Pape Gueye (22 ans) espère poursuivre sa progression, à l'OM.





Le milieu de terrain est parfois titulaire, et d'autres fois pas : "Je m'adapte. J'ai eu la chance au Havre de faire ma dernière saison en numéro 8. J'ai beaucoup travaillé. J'ai des repères si je joue en 8 mais j'ai été formé comme 6. Je peux jouer seul en sentinelle ou dans un milieu à deux. Je veux continuer à apprendre, je suis jeune (22 ans). Je viens de la Ligue 2 donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Je sens que je progresse", a-t-il expliqué à RMC. Il vise haut, pour cette saison : "On est l'OM, on doit gagner tous les matchs, se qualifier en Ligue des champions."



Le natif de Montreuil dispose d'un contrat avec l'OM portant jusqu'en juin 2024.