Rothen valide le choix de la commission de discipline

Jérôme Rothen considère que la commission de discipline a raison de faire rejouer le match Nice-OM.





"Moi je n'aurais pas compris qu'ils donnent la victoire à Nice sachant qu'il restait un quart d'heure de jeu. Et qu'en termes de sécurité, c'est quand même les Niçois qui sont responsables de cette image catastrophique qu'on a renvoyée au football français. Et c'est logique de ne pas donner la victoire à Marseille sachant que, sur le terrain, pendant 75 minutes, ils perdaient. C'est assez juste de rejouer le match", a estimé le consultant de RMC. Et de conclure : "Tu ne peux pas donner match gagné à Marseille sachant qu'ils étaient en train de le perdre."



L'ancien joueur du PSG s'est fixé pour objectif de devenir le consultant vedette de RMC. Il valide vraisemblablement l'idée qu'on peut se tirer d'un envahissement de terrain assorti d'agression de joueurs avec 1 point en moins et trop matchs à huis clos. Est-ce bien sérieux ?