Monaco-OM : compos probables, chaîne et horaire du match

L'OM se déplace sur le terrain de Monaco, samedi, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. La rencontre est programmée à 21h00, sur Canal+ Sport. Retrouvez dans cet articles toutes les informations sur le match, et notamment les compos probables.





Après le succès obtenu par l'ASSE, les Olympiens ont pour partie rejoint leurs sélections, tandis que les autres ont continué à s'entraîner avec Jorge Sampaoli. Les seconds ont participé à un match amical remporté face à Nîmes, lors duquel Amine Harit et Luis Henrique se sont notamment distingués. L'OM a également appris les sanctions prises par la commission de la LFP, concernant les graves incidents de Nice. Elles n'ont pas été à la hauteur... sauf en ce qui concerne les Marseillais. Dimitri Payet est suspendu avec sursis, tandis qu'Alvaro Gonzalez a pris 2 matchs fermes (mais sera présent à Monaco). Leonardo Balerdi serait aussi du voyage, puisque sa 2e rencontre de suspension sera purgée lors du match rejoué contre l'OGCN.



Jorge Sampaoli peut par ailleurs s'appuyer sur un groupe quasiment au complet. Arek Milik a repris l'entraînement, mais il alterne encore avec les soins. Il pourrait totalement reprendre dans la semaine du 20 septembre. Jeudi, Cengiz Under, Jordan Amavi et le Polonais n'ont pas pris part à la séance. Duje Caleta-Car a quant à lui fait son retour dans l'équipe.



Du côté des Monégasques, Nico Kovac a tenté de mettre la pression sur l'OM, en conférence de presse. Il doit composer sans Krépin Diatta, Djibril Sidibé et Guillermo Maripan. Kevin Volland est incertain.





Les compositions d'équipes probables

Voici la tendance, concernant les compos de Monaco et de l'OM, à deux jours du match. Nous posterons les équipes officielles, environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Mandanda - Sadiba, Balerdi, Peres - Lirola, Kamara, Rongier, Guendouzi, Under, Luis Henrique - Payet.



La compo probable de Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Fofana, Tchouaméni - Gelson Martins, Jean Lucas, Diop - Ben Yedder.





Monaco-OM, c'est sur quelle chaîne ?

Quand les premiers matchs ont été diffusés sur Amazon Prime Vidéo, le match Monaco-OM sera retransmis sur Canal+ Sport. C'était aussi le cas d'OM-ASSE, lors de la dernière journée. La rencontre est programmée samedi, à partir de 21h00.