Kylian Mbappé (22 ans) s'est exprimé sur la rivalité qui oppose le PSG à l'OM. Il paraît avoir pris la mesure de l'événement.





"Clairement, on voit que pour Paris, gagner un match contre l'OM, comme la victoire lors du trophée des champions à Lens, n'est pas quelque chose de normal. C'est différent du reste. Avoir battu Barcelone l'an passé c'était fantastique. Mais battre Marseille, c'est au-dessus", a déclaré l'attaquant lors d'un reportage réalisé par Amazon. Il pense que le succès obtenu avec André Villas-Boas a relancé les débats : "C'était devenu une routine. Genre : Ils viennent et on les bat. Cette rivalité a repris un coup de boost et c'est bien."



Le match OM-PSG se jouera devant du public, le 24 octobre.