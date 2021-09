Galtier pas sanctionné, la commission s'explique

Interrogée par L'Équipe, un membre de la commission de discipline a expliqué pourquoi Christophe Galtier n'avait pas été sanctionné. Il l'a placé au même niveau que Jorge Sampaoli.





"Ce match a été marqué par une gigantesque confusion, explique-t-on en interne. Ce qui apparaissait le plus important était de dégager les points les plus saillants et les plus évidents. Pour les deux coaches, on voit qu'il y a des choses, des accrochages, mais rien de bien clair. On voit Sampaoli se débattre, mais c'est confus. Pour Galtier, on voit ce contact avec Friio, mais ensuite, les deux discutent tranquillement dans les couloirs... Rien n'étant définitivement acquis, la commission a préféré juger ce qui était le moins discutable, ce qui laissait le moins de place au doute", a-t-il confié au site du journal.



Un témoignage qui donne l'impression d'un réel amateurisme. La commission n'avait apparemment pas le temps, depuis quinze jours, de visualiser sérieusement les images dont elle disposait afin de sanctionner l'ensemble des protagonistes...