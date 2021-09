Incidents de Nice : Payet très déçu de sa sanction

Dimitri Payet (34 ans) n'a pas du tout apprécié la sanction prononcée par la LFP à son encontre. Il serait également en colère pour la suspension d'Alvaro Gonzalez (31 ans).





D'après RMC, le Réunionnais ne décolère pas, depuis l'annonce des sanctions par la commission de discipline. Il ne comprendrait pas sa suspension de 1 match avec sursis, laquelle est en opposition avec les messages de l'UNFP et de la ministre des Sports. Il serait aussi déçu de la sanction prononcée à l'égard de son partenaire espagnol. Ce dernier a en effet écopé de 2 matchs fermes.



Dimitri Payet avait pris la peine de se déplacer à Paris, pour s'exprimer face à la commission. Il a notamment profité pour remercier Benoît Bastien : "Vous avez été l'un des seuls à nous soutenir et nous comprendre, et je vous en remercie." On attend désormais de savoir si l'OM fera appel.