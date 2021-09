Incidents de Nice : Létang surpris par la légèreté des sanctions

Olivier Létang a confié son étonnement, suite aux sanctions prononcées par la commission de discipline, concernant les incidents de Nice-OM.





Comme l'OM, le président du LOSC s'est étouffé en apprenant les sanctions prises par l'instance, après l'envahissement du terrain de l'Allianz Riviera. Il attendait des sanctions bien plus lourdes : "On a franchi des limites. À partir du moment où des spectateurs pénètrent sur une pelouse et s'en prennent physiquement aux acteurs, pour moi c'est inacceptable. On ne peut pas franchir cette frontière. Je m'attendais vraiment à des sanctions qui fassent en sorte que l'on se dise 'plus jamais ça'. Porter atteinte à l'intégrité physique des joueurs, c'est inacceptable", a-t-il lancé en conférence de presse.



Pour rappel, Nice disputera 3 matchs à huis clos et se voit retirer 1 point, plus 1 avec sursis. Le match sera rejoué sur terrain neutre, à huis clos.