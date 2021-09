L'adjoint au maire de Marseille pense que la LFP aurait agi différemment avec Lyon

Adjoint au maire de Marseille, Sébastien Jibrayel pense que l'OM n'a pas été traité comme l'aurait été Lyon.





Sur Twitter, Sébastien Jibrayel a dénoncé la décision prise par la LFP, mercredi : "Je prends acte de la décision prise par la LFP, même si je m'attendais à mieux pour l'OM. Nos joueurs sont blessés, le terrain est envahi, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies... Et malgré cela, on doit rejouer le match. Ah j'oubliais, nous ne sommes par l'OL !"



On peut aussi faire semblant de s'interroger sur la réaction de la commission, si les mêmes choses s'étaient produites avec Lionel Messi. Terrain envahi, match rejoué : le message envoyé par Sébastien Deneux et ses équipes aux supporters des clubs de Ligue 1 est dans tous les cas plus que douteux.





