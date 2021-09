Djibril Cissé fait son retour à l'OM

Djibril Cissé a annoncé son retour à l'OM. Il va aider le centre de formation, en ce qui concerne les attaquants.





Sur Twitter, l'ancien buteur a communiqué la bonne nouvelle : on le verra bientôt aux séances d'entraînement des minots : "Très fier de pouvoir aider les jeunes attaquants de l'OM (des u16 à la réserve) avec Toifilou Maoulida et Philippe Anziani", a-t-il écrit.



Outre l'expertise technique, le retour des anciens constitue l'une des clés pour transmettre les valeurs et l'expérience. L'OM paraît se doter de bases solides, depuis quelques mois.





