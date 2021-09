Un sénateur dénonce la décision de la LFP

Le sénateur des Bouches du Rhône dénonce la jurisprudence décidée par la commission de la LFP, suite aux incidents survenus lors de Nice-OM.





Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône et membre de la commission culture, éducation et communication, a réagi aux sanctions prononcées par la Ligue, mercredi : "La LFP décide d'une nouvelle jurisprudence dangereuse, dorénavant le club coupable de violence ne perd plus les 3 points. Pire, elle met sur un même plan agresseurs et agressés (cf Alvaro Gonzalez ) et que dire du silence contre la tribune sud... Sidérant !"



Outre le message pas clair du tout sur les débordements et les signes nazis, la LFP a oublié de s'occuper des cas de Jean-Clair Todibo, Justin Kluivert et Christophe Galtier. Aucun des trois n'a été suspendu.