Amavi, Milik et Under aux soins, Payet absent

Jordan Amavi (27 ans), Arkadiusz Milik (27 ans) et Cengiz Under (24 ans) sont restés aux soins, ce matin. Quant à Dimitri Payet (34 ans), il était absent.





D'après La Provence, Jordan Amavi, Arkadiusz Milik et Cengiz Under se sont contentés de soins, ce jeudi matin. Dimitri Payet, qui avait fait le déplacement à Paris, hier, était absent, tandis qu'Alvaro Gonzalez était bien là. Et Pablo Fernandez, le préparateur physique de l'OM suspendu jusqu'à la fin de la saison, n'était pas non plus présent. Enfin, Duje Caleta-Car a participé aux exercices avec ses partenaires.



L'OM a rendez-vous avec Monaco, samedi (21h00).