Rudi Garcia a trouvé un job sur Canal

Rudi Garcia a été recruté par Canal+, pour un rôle de consultant.





L'ancien entraîneur de Lyon et de l'OM va retrouver un rôle de consultant, ces prochains mois. Il livrera donc son expertise au micro de la chaîne cryptée, laquelle a apparemment abandonné l'idée de rendre son lot de droits TV. Il avait déjà tenu un rôle de consultant, lors du Mondial 2018, sur TF1.



Pour rappel, Rudi Garcia a passé 142 matchs sur le banc de l'OM, entre 2016 et 2019, pour 69 victoires, 31 nuls et 42 défaites. Il a ensuite rejoint Lyon.