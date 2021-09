Anelka avait pris position pour Payet

Nicolas Anelka, nouveau consultant de RMC, pense que Dimitri Payet (34 ans) ne devait pas être sanctionné.





"Dès que Nice a marqué, il y avait déjà des supporters niçois sur le terrain. C'est déjà une faute. J'ai été joueur de foot et quand tu reçois une bouteille... Je suis d'accord avec Payet. Si j'avais été à sa place, je jette deux bouteilles et mes chaussures. Tu ne peux pas recevoir une bouteille dans le dos. Je veux bien qu'on soit exemplaire, mais il ne faut pas abuser non plus ! Je n'arrive même pas à comprendre qu'on puisse se poser la question " Qui a perdu le match ? " Pour moi c'est clair que c'est Nice, car c'est eux les fautifs. C'est eux qui laissent les supporters entrer sur le terrain quand il y a le but et c'est eux qui ont jeté les bouteilles. La réaction de Payet est normale", a lancé l'ancien attaquant du PSG au micro de la radio.



Dimitri Payet a finalement écopé d'un match de suspension avec sursis. Il finira donc par purger une peine.