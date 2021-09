Daniel Riolo a sorti la sulfateuse contre Vincent Labrune, lequel n'a pas jugé opportun de prendre position concernant les incidents de Nice-OM. Il l'a tout juste fracassé.





"C'est une stratégie que je trouve mauvaise. Le patron du foot français, sur un dossier aussi important, et ce n'est pas le seul depuis le début de la saison, doit être présent. Il doit donner une interview, il doit se poser. Il doit dire comment doit marcher le football français, quelle est son image. Or, lui, il n'est pas là. Il donne l'impression d'être au bord de sa piscine. Quand ce sera fini, on aura les deux pages dans L'Equipe, il sera dans son bureau, chemise bien ouverte, les cheveux-là... Allez hop, en avant l'Orléanais. Je vais venir donner la leçon, une fois que tout est passé", a fulminé le journaliste sur les ondes de RMC.





"Si Labrune venu pour donner les contrats à ses amis des boîtes de prod'..."

Il ne pense pas que Vincent Labrune va occuper un poste de président de la LFP à plein temps : "Tu sais très bien qu'il ne viendra jamais dans l'After. Il préfère envoyer des messages incendiaires "Vous dites des conneries, vous faites ceci, vous faites cela", même si ce n'est pas vrai. Ça il adore. Jouer en sous-main, les coulisses, téléphoner au patron et demander "Pourquoi vous virez pas untel ?", ça il sait faire. Il ne viendra jamais. Il ira là où il y aura les boîtes à cirage de sorties." Il considère enfin qu'il doit traiter l'OM comme les autres clubs : "Entre le moment où il était président de l'OM et aujourd'hui, l'OM n'est pas descendu en National, n'est pas devenu un tout petit club. C'est resté le club qu'il était, important dans le football français. Il n'avait qu'à pas se présenter, s'il ne voulait pas d'emmerdes, et s'il ne voulait pas qu'on fasse le lien entre lui et l'OM. Parce que s'il est juste venu pour donner les contrats à ses amis des boîtes de prod' et tout, et faire la rédaction d'Amazon et s'occuper de qui doit commenter les matchs sur Amazon, il n'y avait pas besoin qu'il se présente à la Ligue, pour ça. Il reprenait une boîte de prod, et c'était bon, au lieu d'être conseillé spécial de machin truc."



Pour rappel, Vincent Labrune, s'il n'a pas daigné s'exprimer sur les débordements gravissimes survenus à l'Allianz Riviera, est sorti du silence en postant un long message pour féliciter le PSG de recruter Lionel Messi. Le communiqué réponse à Javier Tebas, publié hier, pourrait également être de sa main.