Sur Twitter, le supporter de l'OM Matthieu Franceschi a réagi ironiquement aux sanctions prononcées par la commission de discipline. Il a dénoncé le manque de réaction face aux cris et gestes racistes de certains supporters niçois.





"Conseil du soir de la LFP : Votre équipe joue à domicile ? Le résultat est défavorable ? Envahissez le terrain ! Le match sera à rejouer. Des génies. La LFP sera responsable du prochain débordement", a écrit celui qui fut à l'origine d'un des plus beaux tifos de l'histoire du club. Et d'ajouter ! "Comme à chaque fois que cela arrive dans un stade français (surtout à Nice et Lyon), pas un seul mot de la LFP sur certains cris et gestes racistes venant des tribunes niçoises lors de #OGCNOM ! Banalisation ? Pression politique ? Le racisme n'est pas un acte grave selon la LFP."



Espérons des réactions en haut lieu. Et un appel. Car le message de cette commission n'est pas clair et peut générer de gros problèmes, dans un avenir proche.





