Incidents de Nice : les justifications de Deneux

Sébastien Deneux, président de la commission de discipline, a justifié les sanctions prises mercredi, concernant les incidents survenus lors de Nice-OM.





"Je ne rentre pas dans les détails du dossier, l'audition a duré près de 3h30. L'échelle des sanctions ? Ce qui a été primordial pour nous, c'est le degré d'importance des incidents. C'est un degré extrêmement élevé. Cette décision est à la hauteur de la gravité des incidents qui ont eu un retentissement exceptionnel, qui concerne une atteinte caractérisée à l'intégrité physique de joueurs de football", a-t-il déclaré sur la chaîne L'Équipe. Et d'ajouter : "Le match à rejouer ? C'est la décision de la commission de faire rejouer ce match sur un terrain neutre, à huis clos, à 0-0. L'arbitre était présent lors des auditions. Il nous est apparu plus cohérent de faire rejouer ce match. La volonté de la commission est de rappeler que le sort d'un match ne peut pas dépendre de la décision unilatérale d'un club de reprendre un match."



Pour rappel, la commission de discipline est composée de membres choisis "en raison de leur compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de déontologie sportive". Connaissent-ils seulement le football ? Nice n'a finalement été sanctionné que de 1 point et de trois matchs à huis clos, dont un déjà joué et un qui se disputera face à l'OM. Aucun Niçois n'a été suspendu. L'OGCN peut être satisfait de sa soirée.