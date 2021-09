Cardoze confirme que l'OM jouera sur terrain neutre, mais n'exclut pas l'appel

Jacques Cardoze a confirmé que l'OM prendrait part au match sur terrain neutre, comme l'a demandé la commission de discipline.





"On ira jouer en terrain neutre. Après ça pose un problème de calendrier puisque Nice ne joue pas de coupe d'Europe alors que nous si, donc on va rejouer ce match dans des conditions moins favorables. Mais on le jouera, ce match...", a déclaré le directeur de la communication olympien. Et d'ajouter : "La question de l'appel, on va y penser la semaine prochaine, puisqu'on attend les motivations par écrit, que nous n'avons pas encore. On ne ferme pas la porte, mais on attend."



L'OM prendra donc la décision dans les prochains jours.