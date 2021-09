Incidents de Nice : le verdict est tombé, match à rejouer

La commission de discipline de la LFP a tranché, concernant les incidents survenus lors du match Nice-OM. Elle a décidé de faire rejouer le match sur terrain neutre et à huis clos, avec 2 points de retrait (dont 1 avec sursis...) pour Nice. Et elle a prononcé des sanctions contre Pablo Fernandez, Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez. Aucune contre les Niçois.





Réunie ce mercredi, la commission a écouté les arguments de chacun. Puis elle a délibéré pendant de longues heures. Tout ça pour que Sébastien Deneux, dont on peut se demander combien de temps il va rester à son poste, nous annonce que la commission comptait faire rejouer la rencontre, sur terrain neutre. Elle a aussi sanctionné Nice d'un retrait de 2 points, dont 1 avec sursis.





Aucun niçois sanctionné

La commission a aussi choisi de punir Dimitri Payet, d'un match avec sursis, et Alvaro Gonzalez, deux matchs fermes. Pablo Fernandez, qui est intervenu pour défendre les joueurs face à un supporter qui les avait menacés, est suspendu jusqu'au 30 juin. Côté Niçois, walou ! Rien ! Ni Jean-Clair Todibo ni Christophe Galtier ni Jean-Pierre Rivère (pour ses propos scandaleux) ni personne n'a été sanctionné. Apparemment, les Aiglons n'étaient pas concernés par cette audience.



Cette sanction qui ne tient pas debout : face à la gravité des événements (quand se sont-ils produits, en Europe, par le passé ?), seul 1 point sépare l'OM de Nice ? Juste des huis clos, comme l'OM en a tous les ans pour ses fumigènes ? Le club marseillais devra trouver une place dans son calendrier surchargé pour rejouer un match déjà disputé durant 75 minutes. De surcroit, seuls ses acteurs ont été sanctionnés et le retrait de 1 point + 1 point avec sursis paraît juste là pour faire joli. On peut s'attendre à ce que les dirigeants olympiens fassent appel.



Quel est le message pour les joueurs et les supporters ? Comment réagiront ceux des autres clubs ? Que se serait-il produit si l'OM avait été le coupable ? Quelle aurait été la décision si l'OM s'était mal défendu ? Mais surtout, le jugement aurait-il état le même si les joueurs olympiens s'étaient fait lyncher et qu'une catastrophe était arrivée ? Depuis toutes ces années, la commission de discipline ne déçoit jamais les fans marseillais.