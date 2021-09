Incidents de Nice : l'UNFP met la pression sur la LFP

L'UNFP n'acceptera pas que des joueurs soient sanctionnés par la commission de discipline, ce mercredi. Elle a posté un communiqué.





Le syndicat des joueurs a réaffirmé sa position, concernant les incidents survenus lors de Nice-OM : "Peut-on reconnaître aux joueurs une part de responsabilité dans les événements qui ont ponctué la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, le 22 août dernier ? Peut-on donc les juger coupables, alors qu'ils ont, pour beaucoup, essayé d'appeler au calme ? Qui, à force d'être ainsi agressé pendant l'exercice de sa profession, aurait subi sans la moindre réaction, sans le moindre réflexe de protection, voire d'auto-défense, même s'il ne s'agit pas ici d'excuser les gestes de certains, dictés par le désordre général et l'insécurité ambiante ?", a-t-elle posté.





"Les joueurs sont humains"

Elle demande à la Ligue de ne pas se tromper de coupable : "Les joueurs, auxquels on oppose systématiquement un devoir d'exemplarité, sont humains, l'aurait-on oublié ? Pour l'UNFP, il s'agit donc de ne pas se tromper de coupables et de ne pas accabler plus encore, par une sanction disciplinaire, des joueurs déjà fortement marqués par une soirée dont ils ont été les victimes."



Les publications de L'Équipe, dans son édition du jour, laissaient entendre qu'un pur scandale pouvait avoir lieu, ce soir. Le quotidien indiquait sans sourciller qu'il était possible que la LFP gèle le match et ne distribue pas les points. Si la commission nous a habitués à des décisions "étonnantes", une surprise reste possible.