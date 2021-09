Silencieuse sur Nice-OM, la LFP poste un communiqué pour défendre le PSG

La LFP a posté un long communiqué, sur son site officiel, pour... défendre le PSG.





La LFP a écrit trois lignes sur les incidents survenus à Nice. Quand la ministre des Sports, le président de la FFF et de nombreux politiques ont réagi, Vincent Labrune n'a pas daigné s'exprimer. Il s'agit pourtant de débordements qui figurent parmi les plus graves en Europe, ces dix dernières années.



La Ligue a peut-être autre chose à faire. Elle a en tout cas trouvé le temps d'écrire une longue lettre en réaction aux propos tenus par Javier Tebas sur le PSG. Ce dernier avait apparemment prononcé des paroles qui avaient offensé les propriétaires du club de la capitale.



A noter que la LFP s'était déjà fendue d'un texte pour fêter la bienvenue de Lionel Messi dans le club parisien. On peut sûrement en déduire où se trouvent ses priorités du moment.