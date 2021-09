L'OM s'oppose à l'idée que la commission de la LFP puisse opter pour un gel du match, sans distribution des points. Cela reviendrait à punir l'équipe olympienne.





Évoquée par L'Équipe, l'hypothèse d'un gel du résultat de Nice-OM est-elle liée à une fuite du verdict ? L'OM n'entend en tout cas pas se laisser faire, face à la terrible injustice que cela se constituerait. Interrogé par RMC, Jacques Cardoze n'a pas mâché ses mots concernant cette éventualité : "L'OM ne peut que demander les 3 points, d'abord parce que c'est la jurisprudence, ensuite parce que si la sanction sportive est équivalente aux deux clubs, cela signifierait que le casseur et la victime sont placés sur le même plan. Cette décision ferait courir un risque considérable à tous les joueurs de Ligue 1. Cela reviendrait à dire que le supporter qui frappe Payet ne pénalise pas plus son club que celui du joueur victime ? Ce serait une prime à l'envahissement de terrain et aux débordements. Demain des supporters pourront venir frapper des joueurs sur un terrain dans l'espoir de rejouer un match ou d'obtenir match perdu pour les deux équipes ! Personne ne doit courir ce risque. Ça ne peut pas être un exemple pour la société. Ce serait une prime à la violence. Je trouve par ailleurs humiliant et offensant pour les membres de la commission de discipline que le résultat des sanctions apparaisse dans la presse 24 heures avant qu'elle se soit réunie...", a lancé le directeur de la communication.



La LFP est prévenue. Cet OM ne se laissera pas rouler dans la farine. Espérons une bonne surprise pour éviter un appel...