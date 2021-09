Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier ont opté pour la pire des postures, après la rencontre Nice-OM. Ils continuent d'accuser les joueurs, plutôt que les supporters.





Le 22 août dernier, le supporteurisme a montré son visage le plus laid, à Nice. Des supporters sont entrés sur la pelouse avec l'intention d'en découdre. Une scène surréaliste, qui n'a été observée nulle par ailleurs, ni en Italie ni en Grèce ni en Turquie, ces dernières années. Pour autant, les dirigeants niçois ont opté pour un discours d'accusation des joueurs de l'OM, plutôt que de rester objectifs : "Nous voulons rétablir la vérité. Le fait que des supporters niçois ont envahi le terrain, frappé des joueurs marseillais qui ont donc refusé de reprendre, ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé", a ainsi indiqué un dirigeant des Aiglons à RMC. L'OGCN serait "armé d'images à faire valoir lors de la commission". Diffuseront-ils celles montrant leurs joueurs en train d'applaudir les supporters, une bonne heure après l'invasion du terrain ?



Le stade de l'Allianz Riviera était par ailleurs tellement sécure, que des aménagements sont en cours : des filets anti-projectiles sont en train d'être installés... Si Vincent Labrune n'a pas jugé utile de s'exprimer sur les incidents (d'ailleurs, où est-il le patron de la Ligue ?), on peut espérer que la commission de la LFP sera plus courageuse que ne le suspecte L'Équipe, dans son édition du jour. Elle est observée de près par le gouvernement et pourrait aussi perdre gros, dans cette histoire.