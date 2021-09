Didier Deschamps était satisfait de la prestation de son équipe, après France-Finlande (2-0).





"Je ne suis pas soulagé. Je suis heureux pour les joueurs. Ce résultat est essentiel. On y a mis la manière. Le public a été merveilleux. La victoire est essentielle pour la qualification. On l'a obtenu en faisant de très bonnes choses. Je n'étais pas satisfait de ce que j'avais vu sur les deux premiers matchs, même s'il n'y avait pas tout à jeter. C'est plus conforme à ce qu'on est capable de faire. La prestation a été collectivement d'un bon niveau", a déclaré le sélectionneur, face à la presse.



Il s'agit du premier succès des Bleus depuis celui obtenu contre l'Allemagne, lors du premier match de l'Euro.