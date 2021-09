L'OM espère Gerson et De la Fuente contre Monaco

L'OM n'aurait pas perdu espoir de pouvoir aligner Gerson (24 ans) et Konrad De la Fuente face Monaco, samedi soir.





Dans son édition du jour, La Provence revient sur la décision de la FIFA de prolonger les matchs internationaux sud-américains. Si la plupart des clubs de Ligue 1 se sont faits à l'idée qu'ils se passeraient des joueurs concernés, ce n'est pas le cas des clubs espagnols. Deux matchs ont déjà été reportés. Et l'OM n'a pas non plus l'intention de se laisser faire. Le média précise que les dirigeants marseillais travaillent pour qu'ils soient disponibles face aux Monégasques : "On fait ce qui est en notre pouvoir pour qu'ils soient à la disposition de l'entraîneur, samedi. Ensuite, ce sera au staff de trancher quant à leur participation", a indiqué l'un d'entre eux au journal.



De la Fuente est concerné dans la mesure où le dernier match des États-Unis est programmé "au bout du bout de la fenêtre internationale". La FIFA, qui souhaite aussi organiser un Mondial tous les deux ans, n'a décidément aucun scrupule à compliquer le calendrier des clubs.