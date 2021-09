Garcia voulait Moussa Diaby, à l'OM

Rudi Garcia a révélé qu'il souhaitait prendre Moussa Diaby (22 ans), lorsqu'il était sur le banc de l'OM.





Dans les colonnes de L'Équipe, l'ancien entraîneur lyonnais a confié le bien qu'il pensait de Moussa Diaby, lequel a été appelé chez les Bleus par Didier Deschamps : "Et j'aime bien Moussa Diaby. Je m'étais penché sur son cas quand il était au PSG et que j'entraînais l'OM. J'aurais bien aimé le récupérer à l'époque", a-t-il lâché. Une façon de confirmer qu'il avait une certaine influence sur le recrutement, lorsqu'il était sur le banc marseillais.



Pour rappel, l'OM a lâché près de 130 millions d'euros sur deux mercatos estivaux, en 2017-2018 et 2018-2019, sans que le technicien et son équipe ne parviennent à accrocher une place en Ligue des Champions.