Equipe de France : Diaz ne croit plus en Deschamps

Kevin Diaz considère que Didier Deschamps n'est plus l'homme de la situation, sur le banc de l'équipe de France. Il pense que sa méthode n'est pas à jour.





"Je pense que Didier Deschamps fait peut-être partie de ces grands entraîneurs dont le logiciel est obsolète. À l'image des vieux ordinateurs, le message passe moins bien, la mise à jour est difficile... Le football proposé par l'équipe de France n'est plus en phase avec ce que l'on voit aujourd'hui dans le foot moderne. On l'a vu à l'Euro, avec l'Italie ou le Danemark. Ça va vers l'avant, il y a de l'intensité, du pressing, ça défend en avançant... Alors que la France défend en reculant", a expliqué le consultant sur les ondes de RMC.





"Qu'il parle de tactique et de football"

Et de poursuivre : "Nous, on a un sélectionneur qui s'adapte à l'adversaire, malgré un statut de champion du monde. Ça ne ressemble plus à rien. Deschamps doit avoir des convictions. Moi, j'aimerais voir un 3-2-5 avec ballon, avec Mbappé, Griezmann, Hernandez, Benzema... Quand on lui parle de mauvaise passe, Deschamps n'a qu'une seule réponse : ‘Il faut qu'on fasse plus'. C'est triste... Mais qu'il parle de tactique et de football ! Il faut expliquer pourquoi l'équipe de France ne fonctionne pas en ce moment !"



Les Bleus ont bien remporté leur rencontre face à la Finlande (2-0), mardi soir. Ils sont pour l'instant en tête de leur groupe avec 7 points d'avance sur l'Ukraine et la Finlande, lesquelles comptent respectivement 1 et 2 matchs en moins.