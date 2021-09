Incidents de Nice : la commission prête à jouer un sale tour à l'OM ?

La commission de discipline pourrait geler le match Nice-OM. Elle n'attribuerait alors pas les points de la rencontre. Elle sanctionnerait donc les deux équipes...





Selon L'Équipe, dont on espère qu'il n'a pas plus d'exclus que lors du dernier mercato, la commission de discipline pourrait décider du gel du match Nice-OM. Elle sanctionnerait ainsi les deux clubs. Un verdict qui serait aussi lunaire que les prises de position de Jean-Pierre Rivère. À noter que le club phocéen aurait inclus dans son dossier les statistiques liées aux buts tardifs inscrits par l'équipe de Jorge Sampaoli. Autant être clair, la non-attribution des points constituerait une véritable punition, alors que l'OM est la victime, sur ce dossier.



Info ou intox ? On espère évidemment que les membres de la commission seront un peu plus lucides que ne l'imagine le quotidien.