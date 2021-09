Incidents de Nice : Luan Peres n'avait jamais vu ça

Luan Peres (27 ans) ne mâche pas ses mots à l'égard des supporters qui ont envahi le terrain, lors de Nice-OM.





"De nombreux supporters ont envahi le terrain et ont fini par me griffer. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu au Brésil, des supporters adverses envahissant le stade pour frapper les joueurs ? J'espère que des mesures pourront être prises. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver", a-t-il lancé lors d'un entretien donné à Goal Brésil.



Si ce qui s'est passé à l'Allianz Riviera n'est pas arrivé au Brésil, il ne s'est pas non plus produit dans les autres pays. Les instances et la justice frappent devront frapper fort pour faire comprendre aux supporters français que ça n'est pas tolérable.