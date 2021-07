Mercato : Simeone aurait choisi l'OM

Giovanni Simeone (25 ans) ferait de l'OM sa priorité, pour ce mercato.





Selon les renseignements relayés par Foot Mercato, l'attaquant argentin de Cagliari privilégie l'OM, en vue d'un possible départ, cet été. Le média précise que les dirigeants marseillais souhaitent obtenir un prêt avec option d'achat, tandis que le club italien veut un transfert sec. Autant dire que les discussions ne sont pour l'instant pas prêtes d'aboutir.



Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'Argentin serait également suivi par le Torino, la Sampdoria, Krasnodar et le Celta Vigo. Il a marqué 6 buts et donné 2 passes décisives en 33 apparitions, en Serie A, cette saison.