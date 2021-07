Gerson est olympien ! (Officiel)

Gerson a passé sa visite médicale et paraphé un contrat portant sur cinq saisons avec l'OM.





Au terme d'un long feuilleton, le milieu de terrain brésilien quitte officiellement Flamengo et portera désormais le maillot de l'OM. Il a passé sa visite médicale et s'est engagé jusqu'en juin 2026. L'opération aurait été conclue par le biais d'un transfert sec estimé à 28 millions d'euros par certaines sources, à 15 millions par les autres. Le club brésilien conserverait un pourcentage, certainement lié à une possible future plus-value.



Il évolue au poste de numéro 8 et peut également être utilisé en 6. Son profil de jeu ressemble à celui de Paul Pogba et il est notamment capable de casser des lignes. Son départ de Flamengo paraît avoir causé beaucoup de tristesse auprès des supporters rouge et noir, et il faut espérer qu'il s'épanouira de la même façon sous la tunique phocéenne.



Pour rappel, le joueur ne participera pas aux Jeux olympiques et fera donc toute la préparation olympienne sous les ordres de Jorge Sampaoli, ce qui paraît d'autant mieux pour son adaptation.