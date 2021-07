Mercato : ça serait aussi fait pour Cengiz Under

Pablo Longoria serait parvenu à s'entendre avec l'AS Rome, concernant Cengiz Ünder (23 ans).





Selon plusieurs sources dont le journaliste Ekrem Konur, l'OM va bien décrocher la signature de Cengiz Ünder, dans les prochains jours. Son confrère Yagiz Sabuncuoglu précise que l'opération pourrait aboutir par le biais d'un transfert sec de 10 millions d'euros, avec un pourcentage de 30 % sur un futur transfert et un contrat de quatre ans. Fabrizio Romano avait parlé hier d'un prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros.



Sous contrat avec la Roma jusqu'en juin 2023, Cengiz Ünder totalise 13 buts et 8 passes décisives en 70 matchs de Serie A, ces dernières saisons. Il a également joué 11 matchs de Ligue des Champions (4 buts et 3 passes décisives) et compte 32 sélections (9 buts).