Thauvin ne se sentait vraiment pas bien à l'OM

Florian Thauvin (28 ans) a donné des précisions sur son départ de l'OM. Il a indiqué qu'il n'était pas heureux, à Marseille.





"Tous les jours, je voyais que Gignac était très heureux, je le voyais tous les jours sur Instagram avec le sourire. En Europe, la mentalité au niveau des clubs, des supporters et des joueurs est très différente. Il y a beaucoup d'autres choses en plus du football, c'est difficile. Ce que je veux, c'est profiter de cette opportunité et jouer au football", a déclaré l'ancien milieu offensif de l'OM, lors d'un entretien donné à Multimedios. Et de détailler : "Je ne me sentais pas bien dans mon club (l'OM), dans ma vie. Ma vie a beaucoup changé avec l'arrivée de mon fils, donc j'avais besoin de changement. J'ai parlé avec ma femme. La vie à Marseille est bonne, mais il y a des choses que je ne pouvais plus faire comme aller à la pêche. Il y a beaucoup de pression. J'avais besoin d'un changement pour être plus tranquille avec ma femme et mon fils."





"Nous parlions avec Milan depuis septembre"

Il a également confirmé avoir discuté avec d'autres clubs, dont le Milan AC (depuis septembre, ce qui n'est pas autorisé...) : "Nous parlions avec Milan depuis septembre (2020), j'ai reçu l'offre de Paolo Maldini en janvier, ensuite Marseille m'a fait une grosse proposition et j'en ai reçu de Lyon, de l'Atlético de Madrid. Ensuite, les Tigres sont arrivés et tout s'est décidé." Il a enfin assuré qu'il n'était pas venu pour l'argent : "Je n'aime pas parler d'argent, je ne suis pas là pour ça, mais en France, en Espagne ou en Italie, on m'offrait également beaucoup d'argent. Si j'avais voulu jouer pour l'argent, je ne serais pas venu au Mexique, j'aurais joué en Chine ou en Arabie Saoudite. Ici, j'ai tout pour être heureux : jouer au football, les supporters, un très grand club, gagner des titres, j'ai tout !"



Florian Thauvin est apparemment convaincu que son bonheur est lié à son environnement. Il sort d'une saison très décevante, lors de laquelle il n'a pas paru concentré sur le football.