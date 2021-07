Mercato : l'OM confirme plusieurs départs

L'OM a confirmé les départs de quatre joueurs, ce jeudi matin.





"Bonne chance à 𝐘𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐏𝐞𝐥𝐞́, 𝐕𝐚𝐥𝐞̀𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧 , 𝐒𝐚𝐢𝐟-𝐄𝐝𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐊𝐡𝐚𝐨𝐮𝐢 et 𝐘𝐮𝐭𝐨 𝐍𝐚𝐠𝐚𝐭𝐨𝐦𝐨 qui quittent le club", a publié le club marseillais par le biais de son compte Twitter. Le gardien de but était arrivé en 2015, il a disputé 89 matchs, toutes compétitions confondues. Valère Germain a choisi de rester jusqu'au bout de son contrat, bien que ses entraîneurs ne comptaient plus sur lui. Il totalise 31 buts en 159 matchs. L'international tunisien a disputé 40 matchs et marqué 2 buts, et enfin l'ancien joueur de l'Inter Milan s'est contenté de 29 rencontres, la saison passée.



Bonne chance à eux pour la suite !





