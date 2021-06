Mercato : Umtiti pas chaud pour l'OM

La presse espagnole tente de rapprocher Samuel Umtiti (27 ans) de l'OM, depuis plusieurs semaines. Pour autant, le joueur n'aurait pas l'intention de quitter le Barça.





Selon les renseignements obtenus par L'Équipe, le FC Barcelone souhaite prêter le défenseur, cet été. Pas tenté par un retour à Lyon, et encore moins par l'OM, le joueur tenterait quant à lui de convaincre le club catalan de le conserver. Et il est en position de force, étant donné que son contrat porte jusqu'en juin 2023. Le quotidien précise qu'il est en forme et que son rapport poids-puissance lui permet d'atteindre une vitesse de 33,4 kilomètres/heure, ce qui constitue son record personnel. Des doutes subsistent néanmoins sur sa capacité à enchaîner au plus haut niveau, alors qu'il a cumulé les indisponibilités, depuis 2018.



L'international français n'a participé qu'à 13 matchs de Liga, la saison passée. Il perçoit un salaire de 12 millions d'euros bruts par an, en Espagne.