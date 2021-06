Mercato : Pau Lopez se rapproche de l'OM

Pau Lopez (26 ans) devrait bien rejoindre les rangs phocéens, dans les prochains jours.





Selon La Provence, l'arrivée du gardien de but de l'AS Rome pourrait se concrétiser dans les prochains jours, afin de mettre en concurrence Steve Mandanda. Il serait la cible prioritaire de Pablo Longoria, pour le poste de gardien de but. Sa venue devrait être entérinée par le biais d'un prêt avec option d'achat d'environ 15 millions d'euros. Les discussions seraient très proches d'aboutir.



Pour rappel, Pau Lopez compte 2 sélections avec la Roja et a disputé 34 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Il n'est pas dans les petits papiers de Jose Mourinho, le nouveau coach de la Roma, lequel souhaite recruter un autre portier.