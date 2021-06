Jacquin sort la sulfateuse contre Mbappé

Alexandre Jacquin n'a pas mâché ses mots à l'égard de Kylian Mbappé (22 ans), sur les réseaux sociaux.





Sur Twitter, le journaliste de La Provence a réglé ses comptes avec l'attaquant du PSG, lequel est passé à côté de son Euro : "Le PSG et Neymar ont transformé l'un des joueurs les plus doués de la planète en un attaquant exaspérant qui, au lieu de faire la différence, agace maintenant toute la France. Pour le bien des Bleus, il est temps qu'il rejoigne enfin un grand club et reprenne sa marche en avant."





"Durant cet Euro, c'était plutôt ‘le ballon dort'"

Et de poursuivre : "Je n'ai pas écrit qu'il était le seul responsable de l'élimination. Mais entre le Mbappé de 2017 et 2018 et celui de 2021, il y a un monde... Il faut s'interroger sur ça. (...) Mbappé arrive à un tournant de sa carrière. Celle-ci peut-elle décemment se poursuivre dans les rangs parisiens, où il stagne et prend de mauvaises habitudes aux côtés de Neymar ? On lui prédisait le Ballon d'Or. Durant cet Euro, c'était plutôt ‘le ballon dort'."



Des propos qui ont provoqué des réactions outrées de nombreux fans parisiens, dont l'équipe de l'After de RMC.





