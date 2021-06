Bouhafsi quitte RMC pour France 5

Mohamed Bouhafsi va quitter RMC pour France 5 et complètement changer de domaine.





Le journaliste sportif a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Injustement chahuté par certains fanatiques de la vente de l'OM, ces dernières semaines, il interviendra au micro de France 5, à compter de la rentrée. Et son nouveau domaine de prédilection sera la politique, puisqu'il couvrira notamment les présidentielles de 2022. A noter qu'il a régulièrement pris position sur des sujets de société, dénonçant notamment le racisme, l'homophobie et l'intolérance. Accessoirement, il est très attaché au club olympien et l'on peut imaginer qu'il continuera à suivre tout ce qui s'y passe.



Bonne chance à lui pour la suite !