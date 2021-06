Le Graët s'exprime sur l'avenir de Deschamps

Noël Le Graët s'est exprimé sur la situation de Didier Deschamps, suite à la contreperformance réalisée lors de l'Euro.





"Je me suis entretenu ce soir avec lui, à 18h au Bourget, avant qu'il reprenne l'avion pour Nice. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de partir. On a convenu de laisser passer une petite semaine puis de se rencontrer. On a bavardé deux minutes, on va discuter sereinement dans les huit-dix jours qui viennent", a expliqué le président de la FFF, au micro de Europe 1.





"On ne décide pas comme ça"

Et d'ajouter : "Jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. On a raté cette compétition, c'est certain, parce qu'on avait quand même des objectifs élevés. Je croyais sûrement, mais à tort, que notre équipe était dans les quatre meilleures d'Europe. (...) On ne peut jamais décider à chaud. On va faire le bilan d'un certain nombre de matches, de la popularité de Didier, mais aussi de l'affection que les joueurs lui portent. On ne décide pas comme ça, il faut aussi que lui ait très envie (de rester). Il n'y a que dix matches par an, il faut avoir une motivation extrême et je suis persuadé qu'il l'a."



Pour rappel, Didier Deschamps occupe le poste de sélectionneur des Bleus depuis son départ de l'OM, en 2012.