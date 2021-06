Mercato : Luan Peres à l'OM, ça brûle

Les discussions entre Santos et l'OM devraient bientôt aboutir, concernant le transfert de Luan Peres (26 ans).





Selon les informations relayées par Fox Brasil, Santos et l'OM sont sur le point de conclure le transfert de Luan Peres. L'opération devrait aboutir pour un montant de 4,5 millions d'euros, alors que 70 % des droits sportifs appartenaient à Santos et 30 % au FC Bruges. Le joueur devrait parapher un contrat portant sur 5 ans et il s'agit d'une demande de Jorge Sampaoli, lequel le connaît bien pour l'avoir entraîné dans l'équipe brésilienne.



Pour rappel, cette saison, le défenseur central a participé à 25 rencontres, dont 10 de Copa Libertadores. Son contrat avec Santos portait jusqu'en février 2025.