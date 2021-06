Un journaliste comprend la volte-face de Gameiro

Annoncé très proche de l'OM, Kevin Gameiro ne rejoindra pas le club phocéen cet été.





En effet, selon L'Equipe, le joueur de 34 ans aurait été menacé, lui et sa famille, s'il venait à signer à Marseille, alors qu'il a tenu par le passé des propos anti-OM en tant que fan et ancien joueur du PSG. Sur La Chaîne L'Equipe, Olivier Brossard a dit comprendre ce choix : "A sa place, j'aurais fait pareil. Être accueilli dans un club où personne ne vous veut... On parle quand même de menaces de mort sur sa famille. Je pense qu'il a tout à fait raison. Qu'il reste éloigné de ça. En plus, il y a d'autres joueurs qui pourraient voir ça et se dire que si c'est cette ambiance sombre qui les attend... Ca peut jouer sur les autres".



Contrairement à ce que pense le journaliste, il y a a priori peu de chances que cela arrive à d'autres joueurs pistés par l'OM, si ces derniers n'ont fait aucune remarque négative sur le club par le passé.