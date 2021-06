Les Bleus de Deschamps et Mandanda éliminés

L'Equipe de France s'est inclinée hier soir lors de la séance de tirs au but face à la Suisse, durant les huitièmes de finale de l'Euro 2021.





Stupeur à Bucarest : les Bleus, favoris de la compétition, ont été éliminés par l'équipe nationale suisse, 3e du groupe A de l'Euro (derrière l'Italie et le Pays de Galles), après un match animé (3-3). Menée au score dès la 15e minute de jeu, grâce à un but de la tête de Haris Seferovic, l'Equipe de France a dû attendre la 57e minute de jeu pour revenir dans la partie, après un but de Karim Benzema qui a suivi un penalty loupé de Ricardo Rodriguez, pour la Suisse. Le buteur du Real Madrid a mis un doublé, deux minutes plus tard, avant que Paul Pogba n'alourdisse le score à la 75e d'une frappe de loin.



Mais les Suisses ont fait leur retard une première fois (81e) puis ont égalisé à la 90e (Mario Gravanovic), avant que le match ne se termine aux tirs au but, où Kylian Mbappé (PSG) a raté le seul penalty de la séance, éliminant les Bleus de Didier Deschamps.



L'Olympien Steve Mandanda (36 ans) n'a pas disputé la moindre minute dans la compétition.