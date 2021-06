Mercato : l'OM sur un défenseur du championnat belge ?

Pablo Longoria prospecte en défense centrale, alors que plusieurs joueurs de l'équipe évoluant à ce poste pourrait s'en aller.





Selon les informations de VoetbalPrimeur.be, l'Ivoirien Simon Deli pourrait débarquer à la Commanderie lors de ce mercato. Le joueur de 29 ans serait une des pistes du président Pablo Longoria pour la défense centrale, avec David Luiz, William Saliba ou encore Samuel Umtiti. Alors que Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara sont sur le départ, le colosse (1,92 m) de Bruges pourrait venir compenser ces pertes.



Prêté au Slavia Prague, en République Tchèqe, cette saison, Simon Deli a réalisé une saison pleine en termes de temps de jeu (33 matchs, 1 but, 0 passe décisive). Sa valeur marchande est estimée à 4,30 millions d'euros par Transfermarkt, alors que son contrat se termine en 2022.



A noter qu'en 2017, l'OM était déjà intéressé par Simon Deli et avait failli le recruter, comme le joueur l'avait déclaré à la presse.