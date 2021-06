Le journaliste Andrés Onrubia Ramos a rappelé que l'OM avait manqué la signature de Joakim Maehle de très peu.





"Et dire que Maehle a échappé à l'OM pour un million d'euros il y a un peu moins d'un an. Sa performance à la fois à gauche et à droite est spectaculaire. C'est un danger constant sur le terrain. C'est un spectacle danois quand il joue vite et avec peu de touches", a-t-il écrit par le biais de son compte Twitter.



Le latéral danois a en effet réalisé des prestations impressionnantes, depuis le début de l'Euro. Il évolue désormais à l'Atalanta, en Serie A.