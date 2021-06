Mercato : Under et Pau Lopez bientôt prêtés ?

L'OM pourrait bientôt obtenir les prêts de Pau Lopez (26 ans) et Cengiz Under (23 ans).





Selon Sky Italia, le club olympien est en négociation avancée en vue d'obtenir les prêts avec option d'achat de Pau Lopez et Cengiz Under, lesquels sont sous contrat avec l'AS Rome. Leurs venues seraient proches d'être bouclées. Les options d'achat seraient respectivement de 15 millions d'euros et 12 millions d'euros. Leur signature pourrait être entérinée en milieu de semaine.



Les rumeurs sont décidément nombreuses, ce début de semaine. Dimanche, le Corriere dello Sport affirmait notamment que le gardien de but ne souhaitait pas quitter Rome.